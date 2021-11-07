İl il vaka sayıları açıklandı: İşte en riskli iller
Sağlık Bakanı Koca, il il vaka sayılarını açıkladı. Buna göre bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 23-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları İstanbul ve Ankara'da azalırken İzmir'de arttı.
Bakan Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 23-29 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu.
Bu sayılar bir önceki hafta (16-22 Ekim) İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 olarak kayda geçmişti.
23-29 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/Z80z8ZTPIT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2021
Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir olduğunu belirtti.
İllere göre 23-29 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:
"Karabük (534,04), Yalova (489,77), Ordu (468,35), Zonguldak (449,59), Kocaeli (447,26), Bursa (392,06), Bolu (391,36), Tokat (384,37), Düzce (375,56), Çorum (371,99), Sakarya (368,48), Balıkesir (360,64), Kastamonu (360,01), Bilecik (356,17), Kahramanmaraş (339,51), Osmaniye (336,34), Amasya (322,51), Samsun (311,12), Kırşehir (304,89), Trabzon (299,54), Erzincan (296,46), İstanbul (293,02), Ankara (287,85), Tunceli (285,22), Kırıkkale (281,3), Giresun (273), Bartın (268,87), Çankırı (264,51), Sinop (255,94), Tekirdağ (250,03), Kırklareli (244,93), Adana (240,05), Kütahya (239,64), Kilis (227,6), Çanakkale (222,33), Eskişehir (219,17), Rize (216,63), Manisa (211,29), Hatay (196,95), Niğde (192,78), Sivas (190,13), Uşak (188,13), Adıyaman (182,46), Mersin (181,3), Ardahan (176,79), Karaman (176,13), Elazığ (170,08), Kayseri (166,45), Yozgat (163,92), Nevşehir (162,97), Denizli (162,74), Edirne (160,63), Malatya (160,39), Gümüşhane (154,55), Artvin (153,98), Isparta (150,35), Burdur (146,02), Bingöl (145,86), Konya (127,33), Afyonkarahisar (122), Gaziantep (115,13), Kars (113,36), Erzurum (111,04), Iğdır (110,77), Bayburt (79,36), Şanlıurfa (77,77), Aksaray (69,74), İzmir (64,81), Ağrı (62,38), Diyarbakır (62,02), Antalya (61,92), Bitlis (61,25), Muğla (50,86), Hakkari (49,91), Aydın (49,24), Muş (38,43), Siirt (35,34), Mardin (30,54), Van (27,32), Batman (26,92), Şırnak (12,83)."
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Karagümrük
|12
|19
|8. Fenerbahçe
|11
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Antalyaspor
|12
|15
|14. Kayserispor
|11
|14
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Tuzlaspor
|11
|17
|7. Kocaelispor
|10
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|10
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. Liverpool
|10
|22
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|11
|17
|6. Brighton
|11
|17
|7. Arsenal
|10
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. Tottenham
|10
|15
|11. Everton
|10
|14
|12. Leicester City
|10
|14
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Aston Villa
|11
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|27
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Espanyol
|13
|17
|11. Valencia
|12
|16
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|12
|14
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|12
|10
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6