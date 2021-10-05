İkinci doz aşıda yüzde 75'i geçen il sayısı 23 oldu
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mavi kategoriye dahil olan il sayısının Isparta'nın da katılımıyla 23'e yükseldiğini söyledi.
Sağlık 05.10.2021, 23:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.
Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı ISPARTA’DA da %75’i geçti. Böylece MAVİ il sayımız 23’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 5, 2021
Kaynak: AA
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