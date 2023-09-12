İbn-i Sina'ya göre tıbbi hacamat tedavisi

Hacamat deri altındaki dokuyu, kan alma uygulamasından daha iyi temizler.

Hacamat Yeri:

Boynun arkası: Bu bölgeden hacamat yapmanın faydası, medyan cubital venden kan almayla aynıdır. O , göz ve alnın ağrılarıyla göz iltihaplarında çeşitli boğaz hastalıklarında ve ağızda kötü koku olduğunda yararlıdır.

Alın: Birçoklarına göre , bu yer idrak ve hafızanın bozulma tehlikesinden uzak olmalıdır.

Omuz başları arasında: Bu alandahacamat yapmanın yararı, basilik venden kan alma gibidir. O, boyun ve omuzdaki ağrıları giderir.

Boyun tarafı:Boyun tarafından hacamat yapmanın yararı sefalık venden kan alma gibidir. O, baş titremelerini, yüz, dişler, kulak, burun ve boğazın çeşitli hastalıklarında yararlıdır.

Ense üzerinde hacamat: Bu yerden hacamat yapmak hafızanın bozulmasına sebep olur.

Omuz başlarından hacamat yapmak: Kan tükürmenin ve kanamalı bronşitin tedavisinde faydalıdır.

Baldırlar Üzerinden hacamat: O, kanı temizler ve menstrasyonu artırır. Soğuk ve şişman, kanları yoğun kadınlarda, bacaklar üzerinden hacamat yapmak, safen venden kan almaktan daha yararlıdır. Başın tepesinin veya occipital kemik üzerinden yapılan hacamatın, zihinsel rahatsızlıklar ve baş dönmesine iyi geldiği tahmin edilir. Bazılarına göre bu hacamat bunamayı geciktirir.

Çene altından hacamat: Yüz, dişler ve gırtlak hastalıklarında yararlıdır. O, başı ve alt ve üst çeneleri temizler.

Kalçalardan hacamat: Kalça apselerinde, gutta, basur memelerinde, fil hastalığında ve uterus ve mesane gazlarında ve sırt kaşıntısında faydalıdır. Kalçalara uygulanan hacamat, testis iltihaplarında ve kalça ve bacaklardaki çıbanlarda faydalı olur.

Dizlerde hacamat: Dizlerin arka tarafından kan alma kalçaların iltihablı durumlarında yararlı olur. Dizlerin arkasından kan alma, sıcak hıtlar bu ekleme zarar verdiklerinde yararlı olur. Birlikte hacamat yapma, amenorrehoea, siyatik ve gutta yararlı olur.

Kaynak: El-Kanun Fi’t-Tıb