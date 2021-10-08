'Herkes aşı yaptırmalıdır' diyenlerin oranı açıklandı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, MAK Araştırma'nın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) ilişkin yaptığı anketi köşesine taşıdı. 22-29 Eylül tarihleri arasında 67 ilde 5 bin 700 kişi ile görüşecek yapılan ankete göre, salgın konusundaki kısıtlamaların işe yaradığını düşünenlerin oranı yüzde 45'te kaldı; katılanların yüzde 41'i ise önlemlerin işe yaramadığını düşünüyor.

Zeyrek'in aktardığına göre bu anketin sonuçları şöyle:

Yüz kişiden 24'ü Koronavirüs'e yakalanmış.



Yüz kişiden 15'i hiç aşı yaptırmamış.



"Herkes aşı yaptırmalıdır" diyenlerin oranı yüzde 76 iken, "hayır" diyenlerin oranı yüzde 14 oldu. Yüz kişiden 10'u ise kararsız.



"Aşı yaptırmamak virüsün yayılmasına katkıda bulunmaktır" diyenlerin oranı yüzde 78. Ankete katılanların yüzde 14'ü ise bu önermeye karşı çıkıyor. Kararsızların oranı yüzde 8.

Yüz kişiden 73'ü aşının koronavirüs ile mücadelede etkili olduğuna inanıyor. Aşının etkili olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 14.



Halkın yüzde 67'si aşı yaptırmayanlara toplu alanlarda kısıtlama getirilmesi gerektiğine inanıyor. "Hayır getirilmemelidir" diyenlerin oranı ise yüzde 24.



Salgın konusundaki kısıtlamaların işe yaradığını düşünenlerin oranı yüzde 45'te kalmış. Katılanların yüzde 41'i ise önlemlerin işe yaramadığını düşünüyor.

Ankete göre halkın Sinovac ve Biontech aşılarına yönelik görüşlerini yansıtan bulgular da şöyle:Her yüz kişiden 11'i iki Sinovac, iki Biontech, her yüz kişiden 11'i iki doz Sinovac bir doz Biontech, her yüz kişiden 22'si iki doz Sinovac, her yüz kişiden 24'ü iki doz Biontech, her yüz kişiden 11'i bir doz Biontech, her yüz kişiden 6'sı bir doz Sinovac yaptırmış.



Her iki kişiden biri "Sinovac geleneksel yöntemle yapıldığı için Biontech aşısına göre daha güvenlidir" diyor. "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 36, kararsızlar ise yüzde 14."Biontech, Sinovac aşısına göre daha güvenlidir" diyenlerin oranı ise yüzde 40.



Ankete katılanlarda Sinovac yaptırdıktan sonra yan etki görünmemiş. Sinovac yaptıran yüz kişiden 89'u hiçbir yan etki yaşanmadığını söylemiş. Bu oran Biontech aşısında tam tersi olmuş. Ankete katılan yüz kişiden 78'i Biontech aşısını yaptırdıktan sonra yan etkiler yaşadığını bildirmiş.



Aşıların yeterince test edilmeden kullanılmaya başlandığını düşünenlerin oranı da hayli yüksek. Her yüz kişiden 30'u Sinovac'ın yeterince test edilmediğini düşünüyor. Bu rakam Biontech'te yüzde 50'yi buluyor. Yani her iki kişiden biri, Biontech aşısının yeterince test edilmeden kullanılmaya başlandığı görüşünde.