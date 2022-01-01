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Her gün 1 bardak maden suyu içmenin 5 faydası

Düzenli olarak doğal, katkısız maden suyu tüketiminin sağlığımıza birçok faydası vardır. İşte o beş yararı sizler için sıraladık.

Sağlık 01.01.2022, 11:03
Her gün 1 bardak maden suyu içmenin 5 faydası

Maden suyu, jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan yeraltı sularından kuyu açılarak veya kaynaktan doldurularak elde edilmiş, çözünmüş katı madde içeriği toplam 250 ppm'den daha az olmayan sulara verilen isimdir.Yapılan bir çalışmada düzenli olarak maden suyu içen kişilerin, normal su içen kişilere göre daha az hazımsızlık problemiyle karşılaştıkları görüldü.

1-Maden suyu böbrek ve idrar yollarında taş oluşumunu önler. İdrar yolu enfeksiyonlarında özellikle bikarbonat, magnezyum ve kalsiyum içerikleri yüksek maden suları iltihabı geriletici etki gösterir. Ürolojik birçok hastalıkta böbrek fonksiyonlarını destekleme ve geliştirme amacıyla bol su içilmesi, özellikle de maden suyu içilmesi temel önlemlerdendir.

2-Maden suyu ucuz bir güzellik iksiridir. İçilen mineralli su cilde gerekli olan suyu ve sonuçta gerginliği ve pürüzsüzlüğü sağlayacaktır. Mineralli su yalnızca içildiğinde güzelleştirici değildir. Aynı zamanda dıştan sürüldüğünde de cildinizi canlandırır ve gençleştirir. Çünkü küçük kan damarlarını ve cilt kan dolaşımını uyarır. Bunun için mineralli suyu bir parça pamuğa emdirip yüzünüze ve boynunuza serpiştirerek birkaç dakika içinde cildinizin taze ve canlı görünüm almasını sağlayabilirsiniz.

3-Metabolizma üzerine etkisine bakıldığında maden suları özellikle sülfatlı olanlar, safra kesesi tembelliğinde yararlıdır ve pankreas fonksiyonlarını da desteklerler. Diyabette sodyum bikarbonatlı sular insülinin etkisini güçlendirir ve karbonhidrat metabolizmasını iyileştirir.

4-Kronik mide mukozası iltihabında veya mide asidi fazlalığında yüksek bikarbonat içeren maden suları oldukça yararlıdır.

5-Günümüz insanının az su içme alışkanlığı, minerallerden yetersiz beslenme, hareket azlığı ve sedanter yaşam gibi özellikleri, sindirim sistemi rahatsızlıklarının başlıca nedenleridir. Bunların başında da kronik kabızlık gelir. Bu noktada sülfatlı maden suları tüketmek oldukça yararlıdır.

#maden suyu #sağlık #mineral
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