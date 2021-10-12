Hamileler için koronavirüs aşı rehberinde güncelleme
Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberindeki güncellemeye giderek gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılmasını önerdiğini duyurdu.
Sağlık 12.10.2021, 16:21 12.10.2021, 16:26
Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberindeki güncelleme ile gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.
Sağlık Bakanlığı, Gebelerde Covid-19 Aşı Uygulanma Rehberini güncelledi.
Buna göre, gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması tavsiye edildi.
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|17
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|17
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|8
|17
|4. Sevilla
|7
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|13
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|11
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|11
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|9
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|3
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