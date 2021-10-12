Hamileler için koronavirüs aşı rehberinde güncelleme

Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberindeki güncelleme ile gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.

Sağlık Bakanlığı, Gebelerde Covid-19 Aşı Uygulanma Rehberini güncelledi.

Buna göre, gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması tavsiye edildi.

TRT