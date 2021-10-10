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Güncel koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 28 bin 370 kişide daha virüs tespit edilirken 196 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık 10.10.2021, 20:47
Güncel koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
#türkiye #Sağlık Bakanlığı #kovid19
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