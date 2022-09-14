Gıdaların faydası nasıl arttırılır? işte 27 öneri...

Hangi besinin nasıl pişirilmesi gerektiği, neyin yanında tüketilirse faydasının artacağı, saklanma koşulları gibi birçok etkenin sağlıklı beslenmenin temelini oluşturduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, besinlerin olumlu etkilerini arttıracak 27 öneride bulundu:

· Sarımsağı çiğneyerek ya da havanda dövülmüş olarak tüketin.

· Brokoliyi uzun süre pişirmeyin, 5 dakika pişirmek yeterli.

· Demir emilimi için C vitamininden zengin besinler tüketilebilir. Örneğin etin yanında bol limonlu yeşil ve kırmızı biberden zengin bir salata yiyin.

· Zerdeçalı karabiber ile sıcak yemeklerde kullanabilirsiniz.

· Demlediğiniz yeşil çaya 1 tatlı kaşığı doğal bal ekleyerek antioksidan değerini artırabilirsiniz.

· D vitamini takviyelerinizin K2 destekli olmasına dikkat edin.

· Karanfili havanda ezerek veya öğüterek çaylarınıza ekleyebilirsiniz.

· Ceviz fındık badem gibi yağlı tohumları çiğ olarak tüketin.

· Keten tohumunu öğütmeden saklayın. Tüketeceğiniz zaman 1-2 tatlı kaşığı öğütüp bekletmeden kullanın.

· Tereyağını sade yağ haline getirerek sindirimi kolaylaştırabilirsiniz.

· Balık kızartıldığında Omega-3 azalır. Balığı fırın veya ızgara şeklinde pişirebilirsiniz.

· Kurubaklagilleri bir gece önceden ıslatın ve hatta filizlendirdikten sonra pişirin.

· Domatesi pişirmek likopenden daha fazla faydalanmayı sağlar.

· Süt yerine yoğurt veya kefir tüketin. Kefirin sindirimi daha kolaydır ve probiyotik kazanmış olursunuz.

· Rafine değil, kabuklu, lifli olan tam tahılları tercih edin.

· Zeytinyağını sızma olarak kullanın, ışıksız ortamda saklayın.

· Tuzunuzu iyot kaybına neden olmamak için ışıksız ortamda saklayın.

· Muz, elma, kiviyi olgunlaşmamış olarak tercih edin.

· Yaprak ve çiçeklerinden yararlandığımız bitki çaylarını uzun süre kaynatmayın, 5 dakika demlemek yeterli.

· Sebze yemekleri ve salatalarda zeytinyağı kullanmak vitamin ve mineral emilimini arttırır.

· Faydalı bağırsak bakterilerini arttıran (probiyotikler) fermente ürünler tüketin.

· Yeşil sebzeleri bıçakla keserek değil elinizle bölerek hazırlayın.

· Sebze ve meyveleri kesip doğradıktan sonra bekletmeden tüketin.

· Pişmiş yemeğinizi 2 saatten fazla oda sıcaklığında, buzdolabında ise 2 günden fazla bekletmeyin.

· Stresinizi yönetin. Stres sindirimi olumsuz etkiler, besin öğeleri işe yaramaz hale gelir.

· Sigara besin emilimini azaltır, sigara dan uzak durun.

· Çay ve kahvenizi yemekten 1 saat sonra tüketin.