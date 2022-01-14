Gebelikte yapay tatlandırıcılar bebeklerde obeziteye davetiye çıkarıyor
Kanada'daki Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, kadınlarda gebelik döneminde kullanılan yapay tatlandırıcıların bebeklerde obezite riskini tetiklediği ortaya çıktı.
Bilim insanları, kadınlarda gebelik döneminde diyet amaçlı yapay tatlandırıcı tüketiminin bebekte zararsız mikroorganizmaları etkilediği ve obezite riskini tetiklediğini tespit etti.
Kanada'daki Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden araştırmacılar, kemirgenler üzerinde yaptıkları deneyde, hamilelik sırasında doğal olmayan tatlandırıcı tüketimine bağlı olarak bebeklerin mikroorganizma ve metabolizmalarındaki değişiklikleri gözlemledi.
Kemirgenleri 3 gruba ayıran araştırmacılar, ilk gruba tatlandırıcı olarak "aspartam", ikinci gruba "stevia", üçüncü gruba ise sadece "su" verdi.
Deneyde, şeker yerine kullanılan tatlandırıcılardan "stevia" veya "aspartam" ile beslenen gebe kemirgenler, yağ oranı daha fazla, obezite riski daha yüksek olan ve bağırsak mikrobiyomlarında belirgin farklılıklar olan yavrular doğurdu.
Diğer yandan tatlandırıcı tüketen kemirgenlerin bağırsaklarındaki propiyonat ve bütirat üreten moleküllerde artış kaydedilirken, laktoz fermente eden türlerde azalma oldu.
Araştırma, annenin hamilelik sırasında uyguladığı yapay tatlandırıcılı diyetin bebeklerin gelişimini olumsuz etkilediği ve obezite riskini artırdığını gösterdi.
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