Gebelik teşhisi için yapılması gereken testler nelerdir?

Hamilelik teşhisi genel olarak 4 kategoride toplanabilen verilerle konur. Şimdi bilinmesi gereken 4 gebelik teşhisi yöntemini sizler için sıralayacağız.

Dr. Adil Asımgil Risale Yayınlarından çıkan “Kadın ve çocuk için sağlık el kitabı”nda bilinmesi gereken dört gebelik teşhisi yöntemini sıralıyor. İşte detaylar…

1- Annenin kendi ifade ettiği gebelik belirtileri

2-Muayene ile tesbit edilen bulgular

3-İdrar tahlili

4- Ultason, Fetal EKG

Şimdi bu kategorileri teker teker inceleyelim.

Annenin kendi ifade ettiği gebelik belirtileri

Adet Gecikmesi: Hamileliğin, ilk ve en önemli belirtisidir. Ancak daha birçok neden, adet gecikmesine neden olabileceği için gebelikten kesin emin olunamaz. Yine de muntazam bir aybaşı devreniz varsa, tatil, değişiklik veya imtihan gibi özel bir heyecan durumu yoksa, herhangi bir hastalığa yakalanmamışsanız ve adetten kesilme devresine yakın yaşlarda değilseniz büyük bir ihtimalle hamile olabilirsiniz. Bazen gebe olunduğu halde, beklenen aybaşında normalden az miktarda ve daha kısa sürede bir kanama olur ki buna üste görme denir.

İştahta sapmalar ve aşerme: Bazen tüm gıdalara karşı iştahsızlık, bazılarına karşı tiksinti, bazen de tam tersi şiddetli iştah görülebilir.

Sabah bulantıları ve tükürük artışı

Sık idrara gitme: Büyüyen rahimin idrar torbasına bastırması ile sık idrara gitme ihtiyacı duyulur.

Göğüsler ve karında büyüme:Daha önceden gebe kalmamış bir kadında memelerin büyümesi ve meme başlarının renginin koyulaşması, hele sıkılınca süt gelmesi hamilelik belirtisidir.

Muayene ile tespit edilen bulgular

Bu bulgular kadın- doğum hekimlerine yardımcı, rahim büyüme, yumuşama, yer değiştirme gibi belirtilerdir.

İdrar tahlili

Gebelik teşhisi koymanın şimdilik en yaygın metodudur. Plasentanın salgıladığı hormonların idrarda aranması esasına dayanır. Gebelik teşhisi için verilen idrar taze ve temiz olmalı temiz kaplara alınmalıdır.

Çok hassas metotlarla yapılan idrara tahlilleri ile gebelik ilk dönemlerinde tanınabilmektedir. Piyasada genel olarak bulunan uygulamaya hazır gebelik testleri adet gecikmesinin ilk hamileliği tespit edebilir.

Ultrason

Pratik olarak en erken ve kesin gebelik teşhisini ultrasonla konabilir.

Pratik olarak en erken ve kesin gebelik teşhisini koya- Pratik bilir. Daha 4. haftada ultrason ile rahimdeki gebeliğe hazırlığı görmek mümkündür. 8-10. haftalar civarında rahim içinde fetüste kalp atımları izlenerek kesin gebelik tanınabilir.

Şu ana kadar ultrasonun fetüs ve anne üzerine herhangi bir zararlı etkisi tespit edilmemiş olup, görüntüleme yöntemi olarak bu özelliğinden dolayı erken gebelik teşhis metodu olarak ilk sırayı almaktadır.