En sağlıklı kan grubu açıklandı!

İngiltere’de yapılan araştırmanın sonucuna göre, kan gruplarının hastalıklar ile bağlantılı olduğu ispatlandı. Kan gruplarının tansiyon, bulaş hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere pek çok hastalığın nedeni olabileceği vurgulandı.

Araştırma sonucuna göre, kan grubunu belirleyen genlerin CVT ismi verilen beyinde kan pıhtılaşması riskiyle orantılı olduğu açıklandı. 882 kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmada araştırmacılar, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riskinin diğer kan gruplarına göre ortalama 5,6 kat daha fazla olduğu söylenirken 0 kan grubuna sahip bireylerin ise yüzde 50 daha az olduğu aktarıldı.

0 KAN GRUBUNA SAHİPSENİZ KALP KRİZİ RİSKİNİZ DÜŞÜK!

Önceki senelerde ABD’de gerçekleştirilen başka bir araştırmada da AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsızlığına yakalanma riskinin yüzde 23 daha fazla olduğu, B kan grubuna sahip bireylerin ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla olduğu açıklanmıştı. Başka bir araştırmanın sonucuna göre ise, 0 kan grubuna sahip bireylerin hava kirliliği gibi çevresel etkilere karşı daha dirençli olduğu, bununla birlikte kalp krizi ihtimallerinin de daha az olduğunu kanıtlandı.

Warwick Üniversitesi profesörü olan Lawrence Young, araştırmalar ile ilgili alyuvarlarınızın dışında olan ve hangi kan grubu olduğunuzu belirleyen moleküllerin kanın pıhtılaşma şeklini değiştirebileceğini belirtti. Young açıklamasını sonlandırırken, “Kan grubu antijenlerinin kan pıhtılaşmasını etkilediğine dair hiçbir şüphe yok. Hücre zarındaki proteinler, kan pıhtılaşması ve kardiyovasküler hastalıkların duyarlılığını etkileyebilen bu yapışkanlık faktörlerini etkiler" dedi.