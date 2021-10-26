Emzirme annelerin bilişsel performanslarını etkiliyor
Yapılan araştırmalara göre, bebeklerini emzirmiş 50 yaş üzerindeki kadınların bilişsel testlerde hiç emzirmeyen kadınlara göre daha iyi performansta olduğu ortaya çıktı.
California Üniversitesi (UCLA) Antropoloji, Psikiyatri ve Davranışsal Biyoloji Bölümünden Molly Fox, yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmanın emzirmenin kadınlara uzun vadede bilişsel faydasına ilişkin olduğunu kaydetti.
Emzirmiş ve emzirmemiş kadınlara öğrenme, hatırlama gibi bilişsel konularla ilgili testler uyguladıklarını belirten Fox, bebeğini emzirmiş 50 yaş üzeri kadınların emzirmeyen kadınlara göre bilişsel olarak daha iyi performans sergilediklerinin belirlendiğini ifade etti.
Emzirmenin kadınların menopoz döneminde de beyinlerini koruyucu etkisi olduğuna işaret eden Fox, emzirmenin ayrıca stresi düzenlemeye, bebek ve anne arasındaki bağın kuvvetlenmesine yardımcı olduğunu da dile getirdi.
Çalışmanın bulguları "Evolution, Medicine and Public Health" dergisinde yayımlandı.
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