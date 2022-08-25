Dünyada maymun çiçeği vaka sayısı yüzde 21 azaldı
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan rapora göre, Maymun çiçeği vakalarındaki artış son bir haftada, bir önceki haftaya göre yüzde 21 azalma gösterdi.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) internet sitesinde yayımlanan Maymun Çiçeği Salgını Durum Raporu'nda, salgına ilişkin son gelişmelere dair veriler paylaşıldı.
Raporda, DSÖ'nün Kuzey ve Güney Amerika ülkelerini kapsayan Amerikalar Bölgesi'nde maymun çiçeği vakalarında artışın hızlı bir şekilde sürdüğü ve alarm verici boyuta geldiği belirtildi.
Küresel alanda ise vaka artış oranının 4 hafta üst üste yükseldikten sonra 15-21 Ağustos'ta ilk defa düşüşe geçtiği, bu zaman aralığında bir önceki haftaya göre vaka artışlarının yüzde 21 azaldığı bilgisi paylaşıldı.
Bir önceki haftada dünya genelinde 7 bin 477 maymun çiçeği vakası görülürken 15-21 Ağustos'ta haftalık vakaların 5 bin 907'ye gerilediği bildirildi.
Maymun çiçeği virüsü şimdiye kadar 90'ın üzerinde ülkede görülürken 44 binin üzerinde vaka tespit edildi.
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