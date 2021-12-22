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DSÖ Omicron vakalarının en çok görüldüğü ülkeleri açıkladı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Endişe Verici Varyantlar" arasında sınıflandırdığı Kovid-19'un Omicron varyantı dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünyada Omicron vakalarının en çok görüldüğü üç ülke sırasıyla İngiltere, Güney Afrika ve ABD oldu.

Sağlık 22.12.2021, 15:32 22.12.2021, 15:39
DSÖ Omicron vakalarının en çok görüldüğü ülkeleri açıkladı

DSÖ'nün haftalık Kovid-19 raporuna göre, ilk kez Güney Afrika'da 25 Kasım'da görülen Omicron, Delta varyantına kıyasla aşılanmayla yüksek düzeyde bağışıklık sağlanan ülkelerde bile daha hızlı yayılıyor.

Dünyada 21 Aralık itibarıyla toplam 106 ülkede Omicron vakası tespit edildi.

- En fazla Omicron vakasına İngiltere'de rastlandı

İstatistik verileri paylaşan Alman Statista şirketine göre, İngiltere, Omicron vakalarının en çok görüldüğü ülke oldu.

İngiltere'de 16 Aralık itibarıyla 2 bin 957 Omicron vakası görülürken en fazla Omicron vakasına rastlanan ikinci ülke 1000 vakayla Güney Afrika, üçüncü de 321 vaka ile ABD.

Yine Avrupa ülkeleri Danimarka'da 213, İsviçre'de 124, Belçika'da 121 Omicron vakası kayıt altına alındı.

Ortaya çıktığı tarih üzerinden neredeyse bir ay geçerken bugüne kadar Omicron varyantından sadece İsrail, ABD ve İngiltere'de ölümler gerçekleşti.

- "Endişe Verici Varyantlar" kategorisindeki Alfa'ya da yine en sık İngiltere'de rastlandı

DSÖ'nün "Endişe Verici Varyantlar" sınıfına giren Alfa vakasına da yine en fazla İngiltere'de rastlandı.

272 bin 346 Alfa vakasının görüldüğü İngiltere'yi sırasıyla 237 bin 811 vakayla ABD, 103 bin 755 vakayla Almanya ve 68 bin 485 vakayla İsveç izledi.

Beta varyantının en sık görüldüğü ülke 272 bin 346 vakayla Güney Afrika olurken, Gamma varyantı 46 bin 92 vakayla en çok Brezilya'da kaydedildi.

Beta varyantı, Fransa'da 3 bin 400, Filipinler'de 3 bin 188 ve ABD'de 3 bin 50 kişide görüldü.

ABD'de 29 bin 189, Kanada'da 16 bin 136 ve Şili'de 4 bin 419 kişide ise Gamma varyantına rastlandı.

- Delta varyantı en çok ABD'de görüldü

İlk kez Hindistan'da rastlanan Delta varyantı ise en fazla ABD'yi etkiledi. ABD'de 1 milyon 158 bin 508 Delta vakası görüldü.

ABD'yi 1 milyon 25 bin 651 Delta vakasıyla İngiltere, 151 bin 83 vakayla Almanya ve 136 bin 730 vakayla Danimarka izliyor.

- Salgının başından bu yana 276 milyonun üzerinde vaka bildirildi

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, salgınının başından bu yana dünyada vaka sayısı 276 milyon 655 bin 798'e ulaştı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 387 bin 139'u geçti. İyileşenlerin sayısı da 248 milyon 205 bin 339 oldu.

En yüksek vaka sayısının görüldüğü ABD'de 52 milyon 253 bin 848 kişi Kovid-19'a yakalandı, 830 bin 990 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları sıralamasında ABD'yi takip eden ülkeler şöyle:

"Hindistan (34 milyon 758 bin 481), Brezilya (22 milyon 219 bin 477), İngiltere (11 milyon 542 bin 143), Rusya (10 milyon 292 bin 983), Türkiye (9 milyon 209 bin 740) Fransa (8 milyon 713 bin 756), Almanya (6 milyon 869 bin 495), İran (6 milyon 175 bin 782), İspanya (5 milyon 585 bin 54), İtalya (5 milyon 436 bin 143), Arjantin (5 milyon 404 bin 380), Kolombiya (5 milyon 110 bin 788), Endonezya (4 milyon 260 bin 893), Polonya (3 milyon 982 bin 257), Meksika (3 milyon 937 bin 82), Ukrayna (3 milyon 623 bin 79), Güney Afrika (3 milyon 332 bin 8), Hollanda (3 milyon bin 461), Filipinler (2 milyon 837 bin 784)."

- Kovid-19 ölümlerinde de ilk sırada ABD yer alıyor

ABD, Kovid-19 ölümlerinde de dünyada ilk sırada yer almayı sürdürüyor.

ABD'nin ardından en fazla Kovid-19 ölümü görülen ülkeler şöyle sıralanıyor; Brezilya (617 bin 991), Hindistan (478 bin 325), Rusya (300 bin 269), Meksika (298 bin 161), Peru (202 bin 338), İngiltere (147 bin 433), Endonezya (144 bin 24), İtalya (135 bin 931), İran (131 bin 167), Kolombiya (129 bin 534), Fransa (121 bin 946), Arjantin (116 bin 953), Almanya (109 bin 759), Ukrayna (93 bin 909), Polonya (92 bin 52), Güney Afrika (90 bin 488), İspanya (88 bin 887), Türkiye (80 bin 778), Romanya (58 bin 320)

- Bazı Avrupa ülkelerinde Kovid-19 ölümlerinde keskin artış gözleniyor

Omicron varyantının hızla yayıldığı bazı Avrupa ülkelerinde son günlerde Kovid-19 ölümlerinde de keskin bir artış gözleniyor.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Polonya'da 538, Almanya'da 516, Fransa'da 229, İngiltere'de 172, İspanya'da 94, İtalya'da 153, Belçika'da 39 ve Hollanda'da 30 kişi yaşamını yitirdi.

DSÖ'nün "Endişe Verici Varyantlar" kategorisine aldığı Alfa ilk olarak 18 Aralık 2020'de İngiltere'de, Beta 18 Aralık 2020'de Güney Afrika'da, Gamma 11 Ocak 2021'de Brezilya'da, Delta ise 11 Mayıs 2021'de Hindistan'da görülmüştü.

#omicron #dünya sağlık örgütü
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