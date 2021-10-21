DSÖ kötü haberi duyurdu! Salgın ne zamana kadar devam edecek?

Koronavirüs salgını ile ilgili DSÖ'den kritik bir açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Kıdemli Danışmanı Dr. Bruce Aylward, yaklaşık 2 senedir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının 2022 yılında da devam edeceğini açıkladı. Gerektiğinden bir yıl daha fazla uzadığı söyledi. Bu uzamanın sebebi olarak ise fakir ülkelerin yeteri kadar koronavirüs aşılarına erişiminin olmadığı gösterildi.

AFRİKA'DA AŞILANMA ORANI YÜZDE 5

Afrika nüfusunun bugüne kadar yalnızca %5'inin koronavirüse karşı aşılandığı açıklanırken diğer kıtalarda bu sayı %40'lara kadar yükseliyor.

Dr. Bruce Aylward, ekonomik durumu güçlü olan ülkelerin koronavirüs aşısı için bekleme sıralarından çıkmalarını ve ilaç şirketlerinin düşük gelirli ülkelere öncelik vermesi gerektiğini savundu.

GEREKTİĞİNDEN 1 YIL FAZLA UZAYACAK

Aylward yaptığı açıklamada, "Doğru yolda olmadığımızı söyleyebilirim. Bu süreci (fakir ülkelere aşı yardımı ve bağışı) hızlandırmalıyız. Yoksa koronavirüs salgını gerektiğinden 1 yıl daha fazla süre uzayacak." ifadelerini kullandı.

AŞI DAĞITIMI İÇİN COVAX SİSTEMİ

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın da aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları İngiltere ve Kanada'yı, aşıları dünya çapında adil bir şekilde dağıtmak için BM destekli küresel program olan Covax aracılığıyla kendi halkları için aşı tedarik etmekle suçluyor.

Resmi rakamlar, bu yılın başlarında İngiltere'nin 539,370 Pfizer dozu aldığını, Kanada'nın ise bir milyondan biraz daha az AstraZeneca dozu aldığını gösteriyor.

Covax en başta, zengin ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkelerin kendi havuzundan aşı elde edebilmelerini amaçlıyordu. Fakat çoğu G7 ülkesi, ilaç şirketleriyle kendi bire bir anlaşmalarını yapmaya başladıklarında bu havuzdan çekildi.

"İNGİLTERE VE KANADA'NIN YAPTIKLARI AHLAKİ DEĞİL"

Oxfam'ın Küresel Sağlık Danışmanı Rohit Malpani, Covax mekanizmasına ödeme yapan İngiltere ve Kanada'nın teknik olarak bu yolla aşı alma hakkına sahip olduğunu söyledi ancak her ikisinin de kendi ikili anlaşmaları uyarınca milyonlarca doz elde ettikleri göz önüne alındığında bunun hâlâ "ahlâki olarak savunulamaz" olduğunu belirtti ve ekledi:

"Bu dozları Covax aracılığıyla almamalıydılar. Çifte kazanç elde ettiler ve bu zaten sıranın gerisinde olan yoksul ülkelerin daha uzun süre bekleyeceği anlamına geliyor."

İngiltere hükümeti, geçen yıl 548 milyon sterlinlik bir bağışla Covax'ı başlatan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

G7 ülkeleri bu yaz ihtiyaç sahibi ülkelere toplam 1 milyar doz Covid aşısını Covax programı aracılığıyla hibe etme sözü vermişti.

Bu aşılardan 100 milyondan fazla dozunu İngiltere gelecek yıl sonuna kadar bağışlamayı taahhüt etmişti.

Kanada hükümeti de artık Covax aşılarını kullanmayı bıraktığını açıkladı.

Ülkenin Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, "İkili anlaşmalarımızla sağladığımız arzın Kanada nüfusu için yeterli olacağı netleşir netleşmez, gelişmekte olan ülkelere dağıtılabilmeleri için Covax'tan tedarik ettiğimiz dozları Covax'a geri verdik" dedi.

Covax bu yılın sonuna kadar iki milyar doz aşı teslim etmeyi hedefliyordu, ancak şimdiye kadar 371 milyon doz aşı gönderdi.