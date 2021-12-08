DSÖ'den korkutan açıklama: 57 ülkede görüldü

DSÖ'nün yayınladığı haftalık Kovid-19 raporunda, 29 Kasım-5 Aralık arasında dünya genelinde 4 milyondan fazla Kovid-19 vakası bildirildiği, bu rakamın bir önceki haftayla aynı olduğu aktarıldı.

Raporda, bununla beraber geçen hafta 52 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği bir önceki haftaya göre, yüzde 10'luk artış gözlendiği belirtildi.

DSÖ'ye göre, 5 Aralık itibarıyla dünya genelinde toplam teyitli Kovid-19 vakası yaklaşık 265 milyona ulaşırken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 5,2 milyonu geçti.Dünyada endişeye neden olan Kovid-19'un omicron varyantının şimdiye kadar 57 ülkede görüldüğü belirtilen raporda, "Bu ülkelerde tespit edilen vakaların çoğu şu anda seyahat kaynaklı olmakla birlikte, daha fazla bilgi elde edildikçe bu durum değişebilir. Şiddeti delta varyantına eşit veya potansiyel olarak daha düşük olsa bile, daha fazla insan enfekte olursa hastaneye yatışların artması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

Raporda bununla beraber, son 2 ayda Kovid-19 hastalarından alınan yaklaşık 900 bin numunenin yüzde 98'inde delta varyantına, sadece yüzde 1'in de ise omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

DSÖ, ayrıca mevcut aşıların omicron varyantına karşı etkili olup olmadığının ortaya çıkması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu fakat eldeki aşıların uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

- "Mevcut aşılar Omicron'a karşı koruma sağlıyor"

Öte yandan, DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise yaptığı açıklamada, mevcut aşıların omicron varyantına karşı koruma sağladığını bildirdi.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise omicron varyantına ilişkin araştırmaların birkaç hafta alacağını, tam sonuçlar ortaya çıkana kadar tüm ülkeleri mevcut Kovid-19 aşılarını uygulamaya devam etmeye çağırmıştı.

DSÖ'den 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, örgütün 6 bölgesinde toplam 38 ülkede omicron varyantı tespit edildiği açıklanmıştı.