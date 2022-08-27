Dövme mürekkeplerinde kanserojen kimyasallar tespit edildi

New York Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, dövme sanatçılarının sıklıkla kullandığı 56 popüler mürekkebi analiz etti.

Bunlardan 23'ünün "potansiyel olarak tehlikeli" diye nitelenen azo bileşikleri içerdiği ortaya çıktı.

Azo bileşikleri, tekstil ürünlerinin boyanmasında kullanılıyor. Renklendirici diye de nitelenen bu bileşikler, boyanın ürüne tam renk vermesini sağlıyor.

Azo bileşikleri kimyasal açıdan bozulmadan kaldıkları sürece endişe kaynağı değil ama bakteri veya ultraviyole ışık nedeniyle kanserojen olan başka bileşiklere dönüşebiliyor.

Uzmanlara göre azo pigmentleri, mesane kanseri gibi kanser türleriyle bağlantılı olan ve aromatik amin adı verilen kimyasalları serbest bırakabiliyor.

Çalışmanın baş yazarı John Swierk, Amerikan Kimya Derneği'nin çarşamba günü (24 Ağustos) düzenlenen toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Dövme mürekkeplerinin bileşimi hakkında aslında çok az şey biliniyor, bu yüzden popüler markaları analiz etmeye başladık" ifadelerini kullandı.

"Şaşırtıcı şekilde, hiçbir boyahane, pigmentleri dövme mürekkebine özel tasarlamıyor" diyen Swierk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Büyük şirketler badana ve tekstil gibi çeşitli alanlar için pigment üretiyor. Aynı pigmentler dövme mürekkeplerinde de kullanılıyor.

Dünyada dövme sanatı giderek yükselen bir trend haline gelirken, araştırmanın milyonlarca insanı alarma geçirmesi mümkün.

Kaynak: Independent Türkçe, New York Post, El Pais