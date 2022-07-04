"Demir eksikliği anemisi dünya nüfusunun yarısını etkiliyor"

Günümüzde yorgunluk ve bitkinlik hepimizin ortak şikayetlerinden… Yorgunluğumuzu; uykusuzluk, iş stresi, anksiyete gibi farklı nedenlere bağlayabiliyoruz ancak yorgunluk dünyada beslenme sorunları arasında da birinci sırada yer alan demir eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez, demir eksikliği tedavisinde demir ve yardımcı vitamin-mineralleri bir arada içeren destekleri öneriyor.

İngiltere’nin bir numaralı vitamin şirketi Vitabiotics ev sahipliğinde, Pazarlama Müdürü Fatoş Nacar ve Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez nutrisyon pazarına yön verecek güncel klinik çalışmaları içeren “Besin desteklerinde az çoktur” yaklaşımını konuşmak üzere diyetisyenlerle bir araya geldi. Demir eksikliği anemisinin dünya nüfusunun yarısını etkilediğine değinen Uzm. Dyt. Dönmez, Türkiye’de ise görülme sıklığının nüfusun yüzde 40 ila 60’ı arasında değiştiğinin altını çizdi. Demir eksikliği anemisinin neredeyse her kadını etkilediğini söyleyen Dönmez, erkeklerde ise demir eksikliği anemisi yerine demir yetersizliğine daha sık rastlandığını belirtti. Yiyeceklerle demir eksikliği veya yetersizliğinin giderilemediğine dikkat çeken Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlamda demir desteklerinden faydalanılıyor. Ancak piyasadaki birçok demir desteği yüksek doza sahip. Oysa 2021 yılında İngiltere’de yayınlanan bir çalışma bize düşük doz demir kullanımı ile yüksek dozun benzer etkinliği gösterdiğini fakat yüksek doz demir yüklemenin yan etkileri arttırdığını gösteriyor. Bu nedenle artık ‘Az olan daha iyidir’ diyoruz ve yüksek dozlu takviyeler yerine az miktarda takviyenin daha etkili olduğunu biliyoruz. Ancak demir desteği tek başına yeterli olmuyor. Demirin emilmesi, taşınması ve vücutta kullanılması için çinko, bakır, folik asit, B6 ve B12’nin de demir desteğinin içinde uygun dozlarda bulunması gerekiyor. Benim önerim Gentle Iron dediğimiz neredeyse hiçbir yan etkisi olmayan destekler. Üstelik mideyi de rahatsız etmiyor.”

Demirin enerji oluşum mekanizmasına önemli bir katkısı olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Dönmez, “Ülkemizde demir eksikliği yaygın ve önemli bir sorun. Demir eksikliğinde yorgunluk, bitkinlik, halsizlik halinin yanı sıra saç dökülmesi, güçsüz tırnaklar, üşüme, baş ağrısı, uyku sorunları gibi belirtiler de görülüyor. Kişide demir eksikliği tespit edildiğinde dengeli ve doğru beslenmesi ve demir desteklerinden yardım alması oldukça faydalı oluyor” diyerek sözlerine devam etti.

Vitabiotics Pazarlama Müdürü Fatoş Nacar, demirin dünyada en çok bulunan fakat eksikliği en çok görülen mineral olduğunu vurguladı. Nacar sözlerine şöyle devam etti: “Uzun yıllardır demir takviyesi kilo bazlı olarak öneriliyor ancak bu yöntem etkili olsaydı dünyada demir eksikliğinin bu kadar yoğun görülmemesi gerekirdi. Vitabiotics olarak ‘less is more’ bakış açımızla; doğru destek, doğru içerik ve doğru kofaktörleri içeren Feroglobin ba