Covid-19 hapının hastalar üzerindeki etkinlik oranı belli oldu

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, corona virüse karşı geliştirdikleri hapın etkinlik oranını açıkladı.



Şirket, hapın Covid-19 nedeniyle hastaneye yatma veya hayatını kaybetmeyi engellemede yüzde 89 etkili olduğunu söyledi.



Pfizer, ritonavir adlı eski bir antiviral ile birlikte verilen hapı için ara deneme sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) sunmayı planladığını söyledi.



Paxlovid markasına sahip olacak kombinasyon tedavisi, günde iki kez verilen üç haptan oluşuyor.

BİN 219 KİŞİ İNCELENDİ

Bin 219 kişi üzerinde yapılan araştırmada, hafif veya orta şiddette Covid-19 teşhisi konan ve obezite veya yaşlılık gibi en az bir ciddi risk taşıyan kişiler incelendi.

Semptomların başlamasından sonraki üç gün içinde Pfizer ilacı alan kişilerin yüzde 0.8'inin hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden 28 gün sonra hiçbirinin hayatını kaybetmediği tespit edilen çalışmada, plasebo alan hastaların yüzde 7’sinde bu oranın yüzde 7 olduğu, 7 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Pfizer İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, "Bu veriler, düzenleyici makamlar tarafından onaylandığı takdirde oral antiviral hapı adayımızın hastaların hayatlarını kurtarma, Covid-19 enfeksiyonlarının şiddetini azaltma ve on hastaneye yatıştan dokuzunu ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

Pfizer, şu anda 2021'in sonunda 180 binden fazla ve 2022'nin sonunda en az 50 milyon paket üretmeyi beklediğini ve bunun 21 milyonunun yılın ilk yarısında üretileceğini söyledi.



Şirket, "Şu anda ek kapasite getirerek daha da artırıyoruz ve önümüzdeki haftalarda bu sayıları güncellemeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

PFİZER'IN HAPI MERCK'TEN DAHA ETKİLİ

Pfizer'ın açıkladığı etkinlik oranı, geçtiğimiz gün İngiltere tarafından onaylanan ABD'li Merck'in corona virüs hapının etkinlik oranından daha iyi görünüyor.



Merck, geliştirdiği hapın yüksek risk grubundaki yetişkinlerde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölümlerin yarı yarıya azaldığını açıklamıştı.



İki şirketin de denemelerden elde ettikleri verilerin tamamını henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, açıklamanın ardından Pfizer hisseleri yüzde 13 artışla 49.47 dolardan, Merck hisseleri yüzde 6 düşüşle 84.69 dolardan işlem gördü.

Kaynak: NTV