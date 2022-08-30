Çay tiryakilerine güzel haber!
ABD'de bilim insanları, her gün çay içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 13 daha düşük olduğunu belirtti.
Hergün çay içenlerin ölüm riskinin içmeyenlere göre daha düşük olduğu bildirildi.
ABD'nin Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden (NIH) bilim insanları, 2006-2010 tarihleri arasında, İngiltere'nin 'Biobank' veri bankasını kullanarak 40 ila 69 yaş aralığındaki 498 bin 043 kişiye anket yoluyla ‘çay içme alışkanlıklarını’ sordu.
Ankete cevap verenler, 2022 yılına kadar takip edildi. Bilim insanları elde ettikleri sonuçları dün basın bülteniyle açıklayarak 'her gün en az iki defa çay içen kişilerin ölüm riskinin yüzde 9 ila yüzde 13 daha düşük olduğunu' duyurdu.
Bilimsel çalışmanın açıklamasında "Kafein metabolizmasındaki genetik çeşitlilikten bağımsız olarak, günde 2 veya daha fazla çay içenler arasında; daha yüksek çay alımıyla daha düşük ölüm riski ilişkilendirildi. Bu bulgular, daha yüksek alım seviyelerinde bile çayın sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini düşündürmektedir" denildi.
YÜZDE 89 SİYAH ÇAY KULLANIYOR
Bulgular, kişinin çayına süt veya şeker ekleyip eklemediğine veya tercih ettiği sıcaklığın ne olduğuna bakılmaksızın sonucun aynı olduğunu gösterdi.
Daha önceki çalışmaların, yeşil çay içen Asya bölgesine yöneldiğini belirten bilim insanları, bu çalışmaya katılanların yüzde 89’unun siyah çay çeşitlerini içtiğini vurguladı.
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