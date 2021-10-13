Bir il daha mavi kategoride
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Samsun'un da ikinci doz aşıda yüzde 75'e ulaştığını ve dolayısıyla mavi kategorili iller arasına katıldığını duyurdu.
Sağlık 13.10.2021, 01:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının Samsun ile 28'e ulaştığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Mavi Samsun: 'Her 4 kişiden 3'ümüz 2. doz aşımızı yaptırdık.' Mavi il sayımız 28'e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli."
Kaynak: AA
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