Bakan Koca tedbirleri hatırlattı
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hızla artan vakalara karşı aşının ve tedbirlerin önemini hatırlattı.
Sağlık 07.01.2022, 16:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin öneminin de arttığını vurguladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor."
Kaynak: AA
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