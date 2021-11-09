Bakan Koca: "Salgında sorumluluktan kaçılmaz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Kovid-19 aşısı için vatandaşlarına mecburiyet getirmediğine fakat şartların, aşının mecburiyet olarak görülmesini gerektirdiğine dikkati çekti.

Kişilerin, toplum yararını gözetmesini gerektiğini belirten Koca, "Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz." ifadelerini kullandı.