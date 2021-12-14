Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmek zorundayız"

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fahrettin Koca, tıp fakültelerinin öğrenci temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi.

Toplantıda; öğrencilerin hedefleri, branş tercihleri, mezuniyet sonrası eğitim, hekimlerin özlük hakları, şiddet ve malpraktis sorunları, sağlık çalışanlarının iş yükü, tıpta uzmanlık sınavı ve devlet hizmet yükümlülüğü gibi konular ele alındı. Öğrenciler, üç saat süren toplantıda sorun ve taleplerini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Koca, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, hastanın ve hekimin karşılıklı olarak kendini güvende hissedeceği bir hizmet ortamı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Tıp eğitiminin ardından, fırsat eşitliği sağlanarak adil bir seçimle ve ülkenin ihtiyacına göre dengeli branşlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirten Koca, "Hekimliğin meslek olarak yüceltilmesini, değerler noktasında layık olduğu algının her geçen gün güçlendirilmesini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmek zorundayız"

Koca, malpraktis, şiddet, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, yoğunluk gibi pek çok sorunun var olduğuna işaret ederek, bunların sağlık çalışanlarıyla birlikte bütün halinde çözülmesi için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Bakan Koca, "İleri ülkelerin gözdesi olan hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın kıymetini biz de bilelim ve bilmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Ardından öğrencilere, "Bu mesleği tercih etmiş olmasaydım diyen var mı?" sorusunu yönelten Koca, öğrencilerden tercihlerinden dolayı mutlu oldukları yanıtını aldı.

Koca, "Sorun belli, çözümü de belli. Hep birlikte mücadele ederek bunları çözeceğiz. Tercih dahil olmak üzere saygın bir hekimlik mesleği algısı her geçen gün güçlendirilmeli." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.