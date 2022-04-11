Bakan Koca paylaştı: 'Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşen vakaların ardından sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaparak koronavirüsün sonunun geldiğine işaret etti.
Sağlık 11.04.2022, 09:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşen vakaların ardından sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı. Tüm dünyada kabusa dönüşen koronavirüs salgını yavaş yavaş Türkiye'nin gündeminden çıkıyor.
Bakan Koca, düşen vakaların ardından sosyal medya hesabından koronavirüsün sonunun geldiğini işaret eden bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından son tablodaki vaka sayısını paylaşan Bakan Koca, ''Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609.'' ifadelerini kullandı.
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|60
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