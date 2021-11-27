Bakan Koca: "Nu varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz"
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin Nu varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerden biri olduğunu söyleyerek ülkede söz konusu varyantın görülmediğini belirtti.
Sağlık 27.11.2021, 21:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." açıklamasında bulundu.
Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır. pic.twitter.com/O6IqcH604u— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2021
Kaynak: AA
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