Bakan Koca müjdeyi verdi
Kırıkkale, ikinci doz aşılamada yüzde 75 barajını geçerek mavi kategoriye dahil olan iller arasına katıldı.
Sağlık 29.10.2021, 21:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." paylaşımında bulundu.
Kaynak: AA
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