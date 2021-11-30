Bakan Koca kritik haritayı paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca: "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin."

13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.