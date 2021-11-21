Bakan Koca kritik haritayı paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

Ordu ise 499,87 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.

Bakan Koca: "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın."