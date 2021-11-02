Bakan Koca kritik haritayı paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu. En çok vaka görülen iller Karabük, Zonguldak ve Kocaeli. Vaka yoğunluğunun en düşük olduğu iller ise Şırnak, Siirt ve Van.

Bakan Koca paylaşımına, "16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" notunu düştü.