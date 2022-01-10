Bakan Koca haftalık vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 - 31 Aralık tarihlerindeki illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.
Sağlık 10.01.2022, 11:14
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. Verilere göre, 25-31 Aralık 2021 döneminde Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.
Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 663,69, Ankara'da 184,29 ve İzmir'de 323,30 oldu.
Verilere göre, 25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli oldu.
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