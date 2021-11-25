Bakan Koca duyurdu! Turkovac için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de geliştirilen koronavirüs aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı için başvuru yapıldığını duyurdu.
Sağlık 25.11.2021, 10:35 25.11.2021, 10:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs (Kovid-19) aşısı Turkovac için Acil Kullanım Onayı başvurusu yapıldığını duyurdu.
Bakan Koca, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında yerli aşıya ilişkin yeni bilgiyi paylaştı.
Koca, "Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Kovid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi.
Kaynak: AA
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