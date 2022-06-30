Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 37 yaşında bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini duyurdu.
Sağlık 30.06.2022, 09:45 30.06.2022, 09:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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