Bakan Koca'dan 'Omicron' açıklaması: 'Kendinizi koruyun'

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'nın ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun."