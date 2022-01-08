Bakan Koca'dan 'Omicron' açıklaması: 'Kendinizi koruyun'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda en yaygın koronavirüs (Kovid-19) varyantı olan Omicron ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sağlık 08.01.2022, 16:54 08.01.2022, 17:23
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" açıklamasında bulundu.
Bakan Koca'nın ilgili paylaşımı şu şekilde:
"Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun."
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