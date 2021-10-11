Bakan Koca'dan gizemli paylaşım: '4, 3, 2 sizce ne demek?'
Sağlık Bakanı Koca, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından '4, 3, 2 sizce ne demek?' şeklinde bir paylaşım yaptı. Kamuoyunda merak uyandıran bu paylaşıma kısa süre sonra yine Bakan Koca açıklık getirdi.
Sağlık 11.10.2021, 00:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan '4, 3, 2 sizce ne demek?' paylaşımı yaptı. Bakan Koca'nın paylaşımı büyük merak uyandırdı.
Bakan Koca'nın paylaşımı büyük ilgi görürken on binlerce yorum aldı
BAKAN KOCA MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIMA AÇIKLIK GETİRDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '4, 3, 2 sizce ne demek?' paylaşımıyla ilgili merakları giderdi.
Bakan Koca açıklamasında, ''4, 3, 2 sizce ne demek? “Her 4 kişiden 3’ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!” demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber7
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