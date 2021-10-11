Bakan Koca'dan gizemli paylaşım: '4, 3, 2 sizce ne demek?'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan '4, 3, 2 sizce ne demek?' paylaşımı yaptı. Bakan Koca'nın paylaşımı büyük merak uyandırdı.



Bakan Koca'nın paylaşımı büyük ilgi görürken on binlerce yorum aldı

BAKAN KOCA MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIMA AÇIKLIK GETİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '4, 3, 2 sizce ne demek?' paylaşımıyla ilgili merakları giderdi.



Bakan Koca açıklamasında, ''4, 3, 2 sizce ne demek? “Her 4 kişiden 3’ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!” demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!' ifadelerini kullandı.