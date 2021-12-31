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Bakan Koca'dan çok önemli Omicron açıklaması

Sosyal medya hesabından Omicron varyantı hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Koca, son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ünün İstanbul kaynaklı olduğunu, bu durumun yakın zamanda tüm illerde yaşanabileceğini bildirdi.

Sağlık 31.12.2021, 19:36 31.12.2021, 20:12
Bakan Koca'dan çok önemli Omicron açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19'un Omicron varyantı) Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son bir haftada günlük vaka sayılarında önemli artış yaşandığını belirten Koca, bunun beklenen bir gelişme olduğunu ifade etti.

Omicron'un, önceki varyantlara göre çok daha hızlı bulaştığını ve hızla baskın hale geldiğini vurgulayan Koca, varyantın görüldüğü ülkeler ile Türkiye'deki 10 günlük tecrübede, vaka sayılarındaki artışın hastaneye yatış oranına yansımadığına dikkati çekti.

Koca bu süreci yakından takip ettiklerini de aktardı.

Son bir haftada Türkiye'de görülen günlük vaka sayılarının 2 kat arttığını bildiren Koca şunları kaydetti:

"Son 10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 4,6 artış yaşanmıştır. Yoğun bakım ve entübasyonda artış yaşanmamıştır. Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızdan 60 yaş üzeri olanlar tüm vefatların yüzde 87,21'idir. Bununla birlikte vakaların yüzde 16,81'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Koruma altına almamız gereken en kritik grup 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerdir."

Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artışın en çok İstanbul'da yaşandığına dikkati çeken Koca şöyle devam etti:

"Daha önce ülke genelinde görülen vakaların yüzde 22,4'ü İstanbul'da idi. Son 10 günde ise vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 gün içinde İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık beş katlık artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış görülmüştür. İstanbul'da da yoğun bakıma yatış ve entübasyonda artış görülmemiştir. Omicron salgınının bu haliyle seyretmesi durumunda hastaneye yatışları henüz bulaşma oranı kadar belirgin artırmayacağı öngörülmektedir. Bu ön değerlendirmeler rehavete sebep olmamalıdır. Henüz 'Omicron daha az hasta ediyor.' diyebilmek için erken bir dönemdeyiz. Ayrıca oransal olarak durum aleyhte görünmese de çok kişinin enfekte olması riskleri artırmaktadır."

"Tedbirler değişmedi..."

Kovid-19 salgınında birçok varyant ve mutasyon görülmesinin beklenen bir durum olduğuna işaret eden Koca, farklı mutasyon ve varyantların salgına karşı alınabilecek tedbirleri değiştirmediğini belirtti.

Koca tedbirlere ilişkin şu uyarıları yaptı:

"Sevdiklerimizi korumak ve sağlıkla yarınlara ulaşmak için salgının yeni sürecinde kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda vakit geçirmemeli, her durumda maske kullanımından taviz vermemeli, aşı hatırlatma dozlarını ihmal etmemeli, sosyal mesafeye azami dikkat göstermeliyiz. Omicron varyantının bulaşma hızı dikkate alındığında sosyal mesafeyi üç metreye kadar artırmalıyız. Hijyen kurallarına her zamankinden çok daha titiz uymalıyız. Unutmayın, virüs mutasyona uğrasa da tedbirler değişmiyor. Kişisel tedbirler bugün dünden daha önemli bir duruma geldi. Endişelenmemeli ancak çok daha tedbirli olmalıyız."

Bakan Koca İstanbul'da başhekimlerle toplantı yaptı

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki durumu yerinde değerlendirmek üzere başhekimlerle toplantı yaptıklarını bildirdi.

Koca, tedbirleri, hastanelerin durumunu ve hazırlıkları yerinde ele aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA
#Sağlık Bakanı #Fahrettin Koca #Omicron varyantı
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