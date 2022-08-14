Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' duyurusu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya Twitter hesabı üzerinden polikliniklerde görev yapan doktorların beklediği haberi duyurdu.
Sağlık 14.08.2022, 12:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı 'Beyaz Reform' başlıklı duyurusunda polikliniklerde görev yapan doktorların beklediği haberi verdi: Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz...
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'Beyaz Reform' başlığıyla bir mesaj yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadelere yer verdi:
"HEDEF YIL SONUNA KADAR HER POLİKLİNİĞE BİR SEKRETER"
Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter! Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun.
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