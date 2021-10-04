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Bakan Koca açıkladı: Mavi il sayısı 20 oldu

Türkiye genelinde ikinci doz aşılamada yüzde 75'i geçen ilk sayısı Manisa'yla beraber 20'ye yükseldi.

Sağlık 04.10.2021, 00:31
Bakan Koca açıkladı: Mavi il sayısı 20 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Manisa'da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 20'ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
#Sağlık Bakanı #Fahrettin Koca #Mavi kategori
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