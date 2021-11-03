Bakan Koca 3. doz aşı kararını açıkladı
Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını duyurdu.
Sağlık 03.11.2021, 22:58
Sağlık Bakanı Koca, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak." ifadelerini kullandı.
Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. pic.twitter.com/LeSA8jd198— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2021
Bakan Koca, "2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek." açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA
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