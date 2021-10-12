Aşı karşıtlarının öne sürdüğü o iddia için özür geldi
Özellikle aşı karşıtlarının dayanak gösterdiği 'Aşı kalp spazmı yapıyor' iddiasında araştırmayı yapanların yanlış hesaplama yaptığı bu nedenle bu iddiayı geri çektiği belirtildi.
Sağlık 12.10.2021, 09:41 12.10.2021, 09:56
Kanada'daki Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsündeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve İlk defa MedRxiv'de yayımlanan çalışmada Covid-19 aşılarının kalp iltihabına sebep olduğu söylendi. Ancak yanlış bir hesaplamanın kalp rahatsızlığı riskini abarttığının belirlenmesi üzerine çalışma, üniversite tarafından geri çekildi.
Covid-19 aşısının kullanım için güvenli olmadığı fikrini desteklemek için aşı karşıtlarınca yaygın olarak kullanılan çalışma ile ilgili üniversite özür yayınladı. Çalışmada koronavirüs aşısı yapılan bin kişiden birinin miyokardit olabileceği belirtiliyordu.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi aşı yaptırmanın önemini vurgulamayı sürdürüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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