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Araştırmalar ortaya koydu! Evlilik Alzheimer ve bunama riskini azaltıyor

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nde 44 ila 68 yaşındaki 8 bin 706 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, evlilik Alzheimer ve bunama riskini azaltıyor.

Sağlık 23.12.2022, 08:45 23.12.2022, 08:49
Araştırmalar ortaya koydu! Evlilik Alzheimer ve bunama riskini azaltıyor

Araştırmanın başyazarı Vegard Skirbekk, "Verilerimiz, demans vakalarının önemli bir kısmının boşanmış kişilerden oluştuğunu gösteriyor." dedi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmada evliliğin Alzheimer ve bunama riskini azalttığı tespit edildi. Araştırma, 44 ila 68 yaşındaki 8 bin 706 yetişkinin verileri üzerinden yapıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; hakemli bilimsel dergi Journal of Aging and Health'de yayımlanan bulgular, yaşlılıkta bekar olmanın bilişsel gerileme riskini artırdığı anlamına geliyor.

Araştırma, Norveç devletinin sağlık kayıtlarında yer alan 44 ila 68 yaşındaki 8 bin 706 yetişkinin verileri üzerinden yapıldı. Araştırma ekibi öncelikle bu yaşlı yetişkinlerin medeni durumlarını not etti. Daha sonra bu kişiler 70'li yaşlara kadar takip edildi ve kaçında 70 yaşından sonra bunama görüldüğüne bakıldı.

"DEMANS VAKALARININ ÖNEMLİ BİR KISMI, BOŞANMIŞ KİŞİLERDEN OLUŞUYOR"

Araştırmanın başyazarı Vegard Skirbekk, "Orta yaşlarını evlilik birliği içinde geçirmekle yaşlılıkta daha düşük bunama riski arasında bağlantı tespit ettik. Verilerimiz, demans vakalarının önemli bir kısmının boşanmış kişilerden oluştuğunu gösteriyor. Çalışmamızda evlilik hem erkekler hem de kadınlar için eşit derecede önemliydi. Çocuk sahibi olmak önemli gibi görünüyor. Öte yandan analizler, çocuksuz olmanın veya evlenmemenin bunama riskini artıran birincil mekanizma olup olmadığını belirleyemedi" dedi.

Araştırmacılara göre; bu kişilerde bunama riskinin daha düşük olması, evliliğin önemli bir sosyal temas kaynağı olduğunu düşündürüyor.

Önceki araştırmalar, sosyal açıdan izole yaşamanın, özellikle erkeklerde ve çocuğu olmayanlarda demans için güçlü bir risk faktörü olduğunu ortaya koymuştu. Öte yandan, bu çalışma hem erkekleri hem de kadınları ve hem çocuklu hem de çocuksuz kişileri içeriyor.

Bulgular verileri incelenen kişilerin yüzde 11,6'sında bunama, yüzde 35,3'ünde ise hafif bilişsel bozukluk geliştiğini ortaya koydu.

Katılımcılar arasında en düşük demans riski yaşam boyu evli kalanlarda, en yüksek risk ise evlenmemiş kişilerde tespit edildi. Evlenmemiş olanları sırasıyla boşanmış kişiler ve aralıklı olarak eşlerinden ayrılanlar izledi.

Araştırmacılar, hiç evlenmemiş kişilerdeki yüksek bunama riskinin çocuksuz olmalarına da bağlanabileceğini belirtiyor.

#Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü #Evlilik #alzheimer
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