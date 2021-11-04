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Araştırma: Koronavirüs beyin hücrelerine zarar veriyor mu?

ABD’de Hakemli dergi Cell’de yayımlanan araştırmaya göre, coronavirüsün insan beyin hücrelerini enfekte etmediği ortaya çıktı.

Sağlık 04.11.2021, 12:53 04.11.2021, 13:07
Araştırma: Koronavirüs beyin hücrelerine zarar veriyor mu?

Belçikalı ve Alman araştırmacılar corona virüsün beyin hücrelerine zarar verip vermediğine dair yeni bir çalışma yayımladı.

Hakemli dergi Cell’de yayımlanan araştırmada, Covid-19'a neden olan virüsün insan beyin hücrelerini enfekte etmediği belirtildi.

Bulgularda, Covid-19’un neden olduğu hasarın önceden korkulandan daha yüzeysel ve düzeltilebilir olabileceğine dair rapor yayımlanırken, çalışmanın virüsün burnun üst girintilerini kaplayan zardaki nöronları enfekte ettiğini öne süren daha önceki araştırmalara karşı geldiği belirtildi.

Yeni çalışmada, Belçikalı ve Alman araştırmacılar, virüsün canlı hücreleri enfekte ettiğini ancak koku duyumlarını başlatmaktan sorumlu olan koku alma duyu nöronlarını (OSN) etkilemediğini vurguladı.

Almanya, Frankfurt'taki Max Planck Nörogenetik Araştırma Birimi'ni yöneten kıdemli yazar Peter Mombaerts, “Bu kritik bir ayrım” derken "Bir kez koku alma nöronlarının enfekte olabileceğine inandığınızda, koku soğancığına giden hızlı bir yol var ve o zaman zaten beyindesiniz" diye konuştu.

Beynin ön kısmında yer alan koku soğanının, kokularla ilgili sinirsel girdilerin ilk işlendiği yer olduğu aktarılan çalışmada, virüsün bu yapıya nüfuz etmesi durumunda, teorik olarak kalıcı hasara yol açabileceği ve daha derin beyin bölgelerine yayılabileceğinin altı çizildi.

Araştırma ile ilgili konuşan Hollanda, Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi'nde virolog Debby Van Riel de çalışmanın titizliğini överken yazarların Covid-19’un nöronları enfekte etmediği iddiasının "oldukça cesur" olduğunu söyledi.

Debby Van Riel, “Genel olarak rakamlar, güçlü sonuçlar çıkarmak için gerçekten çok düşük” dedi.

Kaynak: NTV 

#COVİD19 #Beyin
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