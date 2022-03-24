Araştırma: Erkekler, kendi zeka seviyelerini daha çok abartıyor

Yapılan yeni bir araştırmada bilim insanları, erkeklerin kendi zekâ seviyelerini abartmaya daha eğilimli olduğunu tespit etti. İşte detaylar…

Hakemli bilimsel dergi Frontiers in Psychology’de yayımlanan araştırmada, bireylerin IQ puanlarına, yani zekâyı ölçme amaçlı testlerden çıkarılan değerlerine bakışı ve cinsiyetleri arasındaki ilişki ele alındı. Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İşte araştırmanın sonuçları…

“Erkekler ve kadınlar gerçek IQ açısından farklılık göstermezler”

IQ testlerinin doğruluğu ve etiği geniş çapta tartışmalara konu oluyor. Diğer yandan yeni araştırma, insanların kendilerini ne kadar zeki olarak düşündüğünü gösterme açısından aydınlatıcı oldu. Avustralya’nın Griffith Üniversitesi’nden David Reilly, “Psikoloji ve zekâ araştırmacıları şu konuda net: Erkekler ve kadınlar gerçek IQ açısından farklılık göstermezler” diye konuştu.

Independent Türkçe’nin haberine göre araştırma ekibinde yer alan Reilly, “Daha akıllı cinsiyet yoktur” ifadelerini kullandı. Çalışmada, Bem Cinsiyet Rolü Envanteri adı verilen bir ölçme-değerlendirme yöntemi kullanıldı. Bu yöntem bireylerin cinsiyet rolü yönelimlerini ölçmek için geliştirilmiş, yaygın kullanılan bir ölçek.

Erkeksi davranan insanların da kendilerini daha zeki görme eğilimi gösterdiği tespit edildi

Reilly’nin aktarımına göre bulgular, cinsiyet rollerinin insanların kendi bilişsel yeteneklerini nasıl değerlendirdiği üzerinde derin etkileri olduğu anlaşıldı. Öte yandan, doğumda atanan cinsiyete bakılmaksızın daha erkeksi davranan insanların da kendilerini daha zeki görme eğilimi gösterdiği tespit edildi. Diğer bir deyişle, Bem Cinsiyet Rolü Envanterine göre erkeklik açısından yüksek puan alan kadınların da zekâ seviyelerini daha çok abarttığı ortaya çıktı.

“Psikolojik cinsiyete” odaklanan ilk araştırma

103’ü erkek, 125’i kadın 228 katılımcı yer aldığı araştırma türünün ilk örneği değildi. Daha önce cinsiyet faktörünü çeşitli açılardan göz önünde bulunduran birçok zekâ araştırması yapılmıştı. Ancak bu, “psikolojik cinsiyete” odaklanan ilk araştırmalardan biri oldu. Katılımcılara öncelikle zekanın nasıl puanlandığına dair bilgi verildi ve sonra IQ’larını tahmin etmeleri istendi. Katılımcıların üçte ikisinin (yüzde 66) kendine 85 ve 115 arasında puan verdiği görüldü. 5 erkek ve 38 kadın, zekalarını ortalamanın altında diye değerlendirirken, erkeklerin kendi IQ seviyelerini kadınlardan hep daha yüksek gördüğü anlaşıldı.

Araştırmacılar, bu bulguların önemli toplumsal çıktıları olduğunu ifade ediyor. Buna göre araştırma, toplumun erkeklere kendilerine aşırı güvenmeyi öğrettiğine dair fikirleri pekiştiriyor.