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Araştırma: 1.5 milyondan fazla kişi koku kaybı yaşıyor

ABD'de yapılan yeni bir çalışma ülkedeki yaklaşık 1,6 milyon insanın Covid-19 nedeniyle koku kaybı (anosmi) yaşadığını ortaya koydu.

Sağlık 21.11.2021, 17:30 21.11.2021, 17:30
Araştırma: 1.5 milyondan fazla kişi koku kaybı yaşıyor

 Uzmanlar, 6 aydan sonra geri gelmeyen koku kayıplarının kalıcı olabileceği konusunda uyarıyor.Yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de Covid-19 geçiren yaklaşık 1,6 milyon kişi 6 aydan daha uzun bir süredir koku kaybı yaşıyor. 

Anosmi olarak da bilinen koku kaybı,  Covid-19 gibi solunum yolu enfeksiyonları da dahil olmak üzere farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor.

Bununla birlikte, anosminin hafif vakalarda da yaygın olmasına rağmen  Covid-19'un açık bir belirtisi olarak çıkması biraz zaman alıyor. Çoğu zaman, koku kaybına, iki duyu birbirine yakından bağlı olduğu için tat kaybı da ekleniyor.

YÜZDE 90'I GERİ KAZANIYOR

Çalışmalar, her Covid-19 hastasının, yüzde 30'u ile yüzde 80 oranında  bir miktar koku kaybı yaşadığını gösteriyor. Fakat, bilim insanları muhtemelen enfeksiyonun koku alma sinirinin kendisine değil, onu destekleyen hücrelere zarar verme eğiliminde olması nedeniyle, çoğunun (yani yüzde 90'ın üzerindeki hastanın) koklama duyularını iki hafta gibi kısa bir sürede geri kazandığını söylüyor.

Pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 48,5 milyon insanın Covid-19'a yakalandığı ABD'de, uzun süreli koku kaybı vakaları daha sık yaşanıyor. 

JAMA Kulak Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi dergisinde  yayımlanan çalışma, ABD’deki Covid-19 sonrası uzun süreli ortaya çıkan semptomların anosmiyle olan ilişkisine yönelik yapılan ilk çalışma olarak kayıtlara geçti. Araştırmacılar, kliniklerinde bu tip hasta şikayetleri artınca konuyu ayrıntılı olarak inceledi.

HASTANEYE BAŞVURULAR ARTTI

Washington Üniversitesi'nde kulak burun boğaz uzmanı olan çalışmanın yazarı Jay Piccirillo, "Son birkaç ayda meslektaşlarım ve ben, koku alma bozukluğu nedeniyle hastanelere başvuran hasta sayısında fazlasıyla artış kaydettik” dedi.

Ardından, Piccirillo ve ekibi, Covid-19 sonrası anosmi geliştirme ve kronik anosmi olasılığını ele aldıkları çok sayıda vakayı inceledi.

Bilim insanları, Ağustos 2021 itibariyle 700 bin ile 1,6 milyon ABD'linin Covid-19 geçirdikten sonra koku kaybı yaşadığını ortaya çıkardı. Bu rakamlara, kronik koku kaybı yaşayanların da dahil olduğu, ancak belirli bir sayının mevcut olmadığı aktarıldı.

İYİLEŞME ŞANSLARI DÜŞÜK

Diğer taraftan, uzmanlar aylarca koku almakta güçlük çeken insanların iyileşme şansının az olabileceğine dikkat çekti.

Piccirillo, hastaların yalnızca yüzde 20'den daha azının 6 ay sonra koku duyusunun normale dönebileceğini belirterek, “Viral ilişkili anosmi vakalarının yüzde 90’ı, Covid-19 dahil olmak üzere iki hafta içinde düzelir. Ancak, 6 aydan daha uzun süreli koku kaybında iyileşme şansı azalır” diye konuştu.

Sonuç olarak, Piccirillo tüm anosmi vakalarının yaklaşık yüzde 5'inin koku alma duyusunun bir kısmını veya tamamını kalıcı olarak kaybedeceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, şimdiye kadar pandeminin milyonlarca Covid-19 ölümünün yanı sıra, diğer hastalıkların ortaya çıkması gibi birçok dolaylı etkisi de oldu. Kalıcı anosmi, enfeksiyonun en belirgin hayat boyu sonuçlarından biri olabilir. Bu, pandemi sona erdikten sonra bile birçok insanın lezzetli bir yemek veya sevdiklerinin tanıdık kokuları gibi hayatın temel zevklerini artık tadamayacağı anlamına geliyor.

NTV 

#koronavirüs #Koku
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