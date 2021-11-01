Anne ölümleri yüzde 225 arttı: Yüzde 99'u aşısız

İstanbul Aile Hekimliği Derneği’nin Antalya’da 27-31 Ekim tarihleri arasında (İSTAHED) bu yıl 8.’sini düzenlediği “İKON2021 Ulusal İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi’nde, birinci basamak aile hekimliğinde en sık karşılaşılan hasta grupları, en çok görülen hastalıklar ve koruyucu hekimlik konuları masaya yatırıldı. Kongrede konuşan İSTAHED ve Kongre Başkanı Dr. Serkan Özbakış, Kovid pandemisiyle beraber erişkin pnömokok (zatürree) aşısının öneminin de anlaşıldığını söyledi ve “Kovid’de ağır hastalık ve ölümlerin nedenlerinden biri de ikincil enfeksiyonlar. Türkiye’de Aile Hekimliği sisteminin güçlü olması, pnömokok aşılanmalarının da iyi yapılmasını ve ikincil enfeksiyonlara bağlı Kovid ölümlerinin daha az olmasını sağladı. Eskiden yüzde 2’lerde olan pnömokok aşılanmaları pandemiyle beraber yüzde 10’lara ulaştı” dedi.

3-4 AYDA ÇOK ARTTI

Gebeler için Kovid aşılamalarının hayati önem taşıdığını vurgulayan Dr. Özbakış, “Ne yazık ki gebe ölümleri Kovid ile beraber çok fazla arttı. Biz hepsine ‘anne ölümleri’ diyoruz. Çünkü gebelik sürecinde ve doğumdan bir süre sonra gerçekleşen ölümler bunlar. Bizim için anne ölümü demek. Anne ölümleri özellikle son 3-4 ayda çok fazla artış gösterdi. Örneğin benim yaklaşık bir ay önce bir gebem vefat etti. 32 haftalık gebeydi ne yazık ki Kovid’e yakalandı, ardından yoğun bakıma girdi. Bebek kurtarıldı, o da 3-4 hafta yoğun bakımda kaldı ama anneyi kaybettik” dedi.

GEBELER MUTLAKA AŞI OLMALI

Gebe (anne) ölümlerinde önceki yıllara göre geçen yıl yüzde 50, bu yıl da geçen yıla göre yüzde 50 daha artış yaşandığına dikkat çeken Dr. Özbakış, pandemi öncesi döneme göre yaklaşık yüzde 225 artış olarak yansıyan bu durumun ise aşı kararsızlığı ya da karşıtlığından kaynaklandığına işaret etti. Dr. Özbakış, “Anne ölümleri gitgide çok daha sıkıntılı bir boyuta geliyor. Vefat eden annelerimizin yüzde 99’u aşısız grup. Hangi aşıyı olduklarının da önemi yok, ister Sinovac olsun ister BioNTech, ama mutlaka bir aşı olmaları lazım gebelerin. Çünkü gerçekten hem yoğun bakım süreci, hem hastalık süreci çok zor ilerliyor” şeklinde konuştu.

Temaslı bildiriminde ‘aşılı’ yanıltmacası

Pandemide filyasyonun vaka sayılarının kontrol altında tutulması için çok önemli olduğunu belirten Dr. Serkan Özbakış, şöyle devam etti: “Eskiden örneğin bir iş yerinde çalışan biri Kovid pozitif çıktığında ‘tek çalıştığını’ söyleyerek temaslılarını gizlemeye çalışırdı. Şimdi ise iş arkadaşı karantinaya girmesin diye sadece aşılıların adları veriliyor. Bu yanıltmaların topluma bir katkısı yok. Tam tersine pandeminin daha da uzamasına neden oluyor.”