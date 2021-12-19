banner38

Ambulans uçaklarla 81 ülkeden Türkiye'ye hasta getirildi

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, "Dünyada sağlık altyapısı ve sunulan hizmetler anlamında farklı bir noktadayız. Yurt içi ve yurt dışından vatandaşlarımızın sağlık ve nakil hizmetini tamamen ücretsiz şekilde sunuyoruz" dedi.

Sağlık 19.12.2021, 12:20
Ambulans uçaklarla 81 ülkeden Türkiye'ye hasta getirildi

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, uçak ambulanslarla son 11 yılda 81 ülkeden 1081 hastanın naklinin gerçekleştirildiğini söyledi.
Çınar, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının yapımını üstlenen hayırseverlere plaketlerin verildiği törene katılmak üzere geldiği Konya'da AA muhabirine, 81 ilde kentsel alanda vakalara 10 dakikada, kırsalda ise 30 dakikanın altında bir sürede ulaşma gayreti gösterdiklerini belirtti.
Bu hizmeti Türkiye'de 3 bine yakın Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile 6 bine yakın ambulansla sunduklarını ifade eden Çınar, şöyle konuştu:
"Bu hizmeti sadece kara ambulanslarıyla değil hava ambulansı olan helikopter ve uçak ambulanslarla ve deniz, motosikletli ve kar paletli ambulanslarıyla sunuyoruz. Aynı zamanda Genel Müdürlüğümüzün görev alanlarından afet ve olağan dışı durumlarda hastane öncesi sağlık hizmeti sunumunda tamamen gönüllülük esasına dayalı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerimizle acil sağlık hizmeti veriyoruz. Bunun yanında gerekli görülen yerlerde sahra hastaneleri kurarak hastane sağlık hizmetleri sunumunda UMKE personelinden faydalanıyoruz. UMKE personeli dünyada farklı bir yere sahip. Dünyanın en fazla gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan bir yapı. En güçlü afet ve acil durumlarda hizmetler veren gönüllü sağlık personeli ordusuna sahibiz. Şu anda aktif görev yapan gönüllü sayımız 11 bin 555. Uluslararası akreditasyonu olan yapıyla afet ve olağan dışı durumlarda acil sağlık hizmetleri sunumunu gerçekleştiriyoruz."
Çınar, 12 ilde helikopter ambulansı olduğunu, Ankara ve İstanbul'da 1, 2 ve 4 sedyeli ambulans uçaklar bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu ambulanslarla yurt içi ve yurt dışında vaka nakillerimizi gerçekleştiriyoruz. Uçak ambulanslarımızla yurt dışından vatandaşlarımızı ülkemize sağlık hizmeti sunumu için getiriyoruz. Helikopter ambulanslarımız 2008 yılında hizmete başladı. Uçak ambulanslarımız ise 2010 yılından itibaren göreve başladı. Bugüne kadar 81 ülkeden 1081 hastanın naklini gerçekleştirdik. Dünyada sağlık altyapısı ve sunulan hizmetler anlamında farklı bir noktadayız. Yurt içi ve yurt dışından vatandaşlarımızın sağlık ve nakil hizmetini tamamen ücretsiz şekilde sunuyoruz."

Kaynak: AA
#Ambulans uçak #Hasta
Yorumlar (0)
banner35
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8