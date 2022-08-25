Aile hekimlerine teşvik ödemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ilişkin düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık 25.08.2022, 08:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından duyurduğu, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" paylaşımı ile duyurduğu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre aile hekimleri tavan ücretin yüzde 42'si, aile sağlığı merkezi çalışanları da tavan ücretin yüzde 3'üne kadar teşvik ödemesi alacak.
Teşvik ödemelerinin oranı, aile hekimliklerinin günlük muayene sayısına göre belirlenecek.
Teşvikten, ihtar puanı almayan aile hekimleri ve aile sağlık merkezi çalışanları faydalanabilecek.
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