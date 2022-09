Adımlar Yeşilay için iyiliğe dönüşüyor

Yeşilay Help Steps’te “1 Milyar Adım” hedefiyle yola çıkarak kullanıcıların desteklerini bekliyor. Akıllı telefon kullanıcılarını bağış motivasyonuyla sağlıklı yaşama yönlendiren mobil uygulama Help Steps ücretsiz olarak indirilebiliyor.



Bağımlılıkları önlemek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için birçok proje gerçekleştiren, bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal hizmeti sunan Yeşilay’ın Genel Müdürü M. Nurullah Atalan şunları ifade etti:



“Help Steps mobil uygulamasında yer alarak hem iyi ve sağlıklı yaşama yönelik çalışmalarımızı sürdürüyor hem de bağış kanallarımızı genişleterek; bağımlılıklara karşı mücadelemizdeki finansal kaynak çeşitliliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Help Steps’in adımları iyiliğe dönüştürmesi, hayatında spora yer veren veya vermek isteyenler için de bir motivasyon kaynağı. Help Steps’te ‘1 Milyar Adım’ hedefiyle çıktığımız yolculuğumuza desteklerinizi bekliyoruz.”



Sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir yaşama katkı sunmak isteyen herkes, Help Steps uygulamasını ücretsiz olarak telefonuna indirerek adımlarını Yeşilay için iyiliğe çevirebilir.