5 böbrekli hastanın 2 böbreği enfeksiyon nedeniyle alındı

Balıkesir'de oturan ve çocuk yaşta kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan 36 yaşındaki Gürbüz, 2002 yılında Ege Üniversitesi Hastanesinde nakil operasyonu geçirdikten sonra 3 böbrekle yaşamına devam etti.

Bu böbreğin de işlevini yitirmesinin ardından 2019'da 2 yaşındaki bir bebeğin böbrekleriyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeniden nakil olan Gürbüz, ikisi sağlıklı 5 böbrekle hayatını sürdürdü.

İdrar yolu enfeksiyonu nedeniyle tekrar üniversite hastanesinde tedaviye alınan hastanın, yeni böbreklerinin zarar görmemesi için doğuştan itibaren kendisinde olan iki böbreği alındı. 3 böbrekle yaşamını sürdüren Gürbüz, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Organlarını bağışlamaya karar verdi

Hastanın tedavisini yürüten hekimlerden Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Ömür Günselen hastaya, başka bir hastanede nakledilen böbreğin yıllar sonra işlevini yitirmesinin ardından, 2 yaşındaki bir bebeğin böbreklerini naklettiklerini anlattı.

Böylece hastanın doğuştan olanlar ve sonraki nakillerle birlikte 5 böbrekle yaşamına devam ettiğini belirten Günselen, "Tabii çalışan nakilli böbreklerdi, diğer 3 böbreği çalışmıyordu. Daha sonra bu hasta idrar yolu enfeksiyonu geçirmeye başlayınca, taktığımız o 2 yaşındaki böbrekler zarar görmesin diye doğuştan olan iki böbreğini aldık. Şu anda hasta, ilk nakil olduğu çalışmayan böbreği ve sonra nakledilen 2 böbreğiyle 3 böbrekli olarak yaşamını devam ettiriyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Günselen, hastanın böbrek fonksiyonlarının ve sağlığının gayet iyi olduğunu ifade etti.

Cafer Gürbüz ise sağlığına kavuşmanın ve dilediği kadar su içmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaşadığı süreci anlatan Gürbüz, tüm organlarını bağışlama kararı aldığını sözlerine ekledi.