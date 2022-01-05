46 mutasyonlu yeni koronavirüs varyantı ortaya çıktı

Covid mutasyonlarının ardı arkası kesilmek bilmiyor. Alfa, Beta, Delta Gama, Omicron'dan sonra Fransa'da daha ismi konulmamış 46 mutasyonlu "B.1.640.2" varyantı keşfedildi. Kamerun'dan döndüğü belirtilen bir kişide belirlenen yeni türün, "B.1.640.2"nin güneydoğu Fransa'da aynı bölgede yaşayan 12 hastada tespit edildiği açıklandı. Yeni türün Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından izlenmekte olan varyant (VUM) olarak sınıflandırılan "B.1.640" ile bağlantılı olduğu bildirildi. Bilim adamları genom analizi ile bu özel türün virüsünün 46 mutasyona sahip olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Uzmanlar "Bu 12 vakaya dayanan bu varyantın virolojik, epidemiyolojik veya klinik özellikleri hakkında spekülasyon yapmak için henüz çok erken" diye konuştu. Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları, daha bulaşıcı ve aşıya dirençli varyantlar üretebilecekleri için koronavirüsün yeni mutasyonları için yüksek alarma geçtiler. Kasım ayında DSÖ tarafından bir endişe türü (VOC) olarak sınıflandırılan Omicron varyantının ortaya çıkması, birçok ülkenin sınırlarını kapatmasına ve pandemi ile ilgili diğer kısıtlamaları sıkılaştırmasına neden oldu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus geçen hafta "Bu pandemi sürdükçe, yeni varyantların karşı önlemlerimizden kaçınması ve mevcut aşılara veya geçmiş enfeksiyonlara karşı tamamen dirençli hale gelmesi, aşı uyarlamalarını gerektirmesi mümkündür" diye konuşmuştu.

COVID VAHŞİ HAYATA DA YAYILIYOR

Bilim insanları ABD'nin birçok eyaletinde bulunan ve vahşi doğada yaşayan yüzlerce beyaz kuyruklu geyiğin koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Uzmanlar, geyiklerde yayılan virüsün mutasyona uğrayabileceği ve insanları savunmasız bırakabilecek potansiyel yeni bir varyantın ortaya çıkabileceği konusunda uyardı. Vahşi yaşam yetkilileri, virüsün vahşi beyaz kuyruklu geyiklere nasıl bulaştığını anlamaya çalışıyor. Uzmanlar, Covid-19'un bu vahşi hayvanlara nasıl bulaştığını henüz doğrulayamamış olsa da geyiklerin kirli su içtiği varsayılıyor. Araştırmacılar, ABD'deki yaklaşık 30 milyonluk tüm beyaz geyik popülasyonun enfekte olabileceğinden endişe ediyor. Uzmanlar, Covid-19'un geyikler arasında geçerken mutasyona uğrayabileceğini ve potansiyel olarak yeni varyantların ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.